ボートレース戸田の6日間シリーズ「第37回ウインビーカップ」が、1日に開幕した。平石和男（59＝埼玉）は4カド発進となった6R。2コースの鈴木博がジカで捲って、空いたスペースをスムーズに捲り差して1着。埼玉支部をけん引してきた“名手”らしい鮮やかなターンで魅せた。1つ前の5Rでは、かつて共にG1、SGを走ってきた後藤浩が3コースから奇麗に捲り差して勝利。「たまにはね。こんなこともあるよね」とうれしそうに話した