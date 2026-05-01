日本将棋連盟専務理事の脇謙二九段（65）が1日、大阪府高槻市の関西将棋会館で第39期竜王戦6組昇級者決定戦に臨み、先手・安用寺孝功七段（51）に99手で敗れて引退した。竜王戦が出場する最後の棋戦だった。自ら宣言してフリークラスに転じた脇は、昨年8月に65歳の誕生日を迎えた。勝てば2回戦で南芳一九段（62）と対戦できたが、例え昇級してもそれ以降の現役続行はできなかった。1979年7月の四段昇段から47年目に入った棋士