北海道旭川市の旭山動物園は１日、夏季営業を始めた。園職員の男が死体損壊容疑で逮捕された事件を巡り、道警が焼却炉などの捜索を続けていた影響で当初の予定より２日遅れとなったが、多くの観光客でにぎわった。園を運営する旭川市は事件を受けて開園のセレモニーを取りやめ、今津寛介市長が正門前で職員の逮捕や開園延期への謝罪の言葉を述べてから来園者を迎え入れた。今津市長は「不安の中で開園を迎えたが、たくさんの皆