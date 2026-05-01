9人組ガールズグループTWICEの日本人メンバーMINA（29）SANA（29）MOMO（29）のユニット「MISAMO」が、ファッションアイウエアブランド「RIM」ブランドアンバサダーに就任し、1日、都内でポップアップ開催を記念したイベントに出席した。JINSの姉妹ブランドとなるファッションアイウェアブランド。この日は3人そろって同ブランドのメガネを着用し登場。MINAは「私は普段からサングラスをよくかけている。ファッションの一部として