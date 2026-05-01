元AKB48で俳優として活動する篠崎彩奈さんが、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめたグラビア写真集シリーズ「旬撮GIRL vol.29〜推しをどう撮る？〜」（発売中）に登場。同棲生活をテーマにしたグラビアで新たな魅力を見せています。自然体の表情と大人の色気が交差する内容に注目です。【写真】30歳の色気が半端ない篠崎彩奈さんSPA!の人気配信企画「推し撮生会議」で決まったグラビアから6人をピックアップし、視聴者投