物価高が続く中、以前のように気軽に旅行ができなくなったと悩む人も多いのではないでしょうか。しかしそんな中でも、工夫を凝らして旅を楽しみ続けている人たちがいます。All About編集部は全国20〜60代の200人を対象に「物価高でも旅を楽しむ人の『家計やりくり』調査」を実施しました。今回はその中から、埼玉県に住む50歳女性のエピソードを紹介します。寺社巡り、グルメも温泉も楽しんだ【回答者プロフィール】・家族構成：既