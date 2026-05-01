GiGOグループは、5月15日（金）から6月5日（金）の期間、アニメ『僕のヒーローアカデミア』とのコラボキャンペーンを、全国の店舗やオンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」で開催する。【写真】高さ約28cmのオールマイトが登場！限定フィギュアなどキャンペーン詳細■限定景品やコラボフードが登場今回、今年で10周年を迎えた『僕のヒーローアカデミア』とのコラボで実施されるのは、GiGOグループの店限定景品の展開