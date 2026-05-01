経験は必ずしも学びをもたらすわけではない。時には、キャリアを脅かす「亡霊」となって襲いかかることもある。2023年に右膝前十字靭帯を断裂したパブロ・パエス――通称ガビは、昨年９月、再び同じ膝に違和感を覚えた。原因は半月板。当初は「４、５週間」と言われていた離脱期間は、手術後の医師の見立てで「４、５か月」へと跳ね上がった。その瞬間、若きバルセロナの戦士は感情を爆発させた。「前よりもずっときつかった。