4月29日、三原市で土の中から男性の遺体が見つかった事件です。警察は1日、司法解剖をおこないましたが、死因はわからなかったと発表しました。カメラに向かってポーズをとる男性。4月29日、三原市の会社の敷地内から遺体で見つかった自営業・徳田雅希さん（29）です。遺体は、2026年2月に東広島市で会社役員の川本健一さん（49）が殺害された放火・殺人事件の捜査の過程で見つかりました。川本さんの死因は、刃物で首