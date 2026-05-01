広島・三原市で男性の遺体が発見された事件と東広島の殺人事件について経緯をあらためて整理します。2026年2月16日未明、東広島市の住宅から出火し、この家に住む川本健一さん（49）が何者かに首を刃物で刺され死亡しているのが見つかりました。警察は「殺人・放火事件」として捜査本部をたちあげ、調べを進める過程で三原市を捜索したところ、4月29日、土の中から徳田雅希さん（29）の遺体が見つかりました。この間、3月9