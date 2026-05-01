警察は、1日も三原の遺体発見現場の現場検証や捜索を行いました。そして、遺体の司法解剖を行った結果、死因は明らかになりませんでしたが、亡くなった時期は、3月上旬から4月上旬頃までと推定されるということです。今後、殺人も視野に死体遺棄事件として捜査するということです。また、東広島署に設置されていた殺人や放火事件の捜査本部に三原署も加わり、合同捜査本部として今回の死体遺棄事件も捜査していくことが明らか