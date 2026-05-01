5月2日（土）の近畿地方は、連休初日のお出かけ日和。昼間は汗ばむ陽気になるでしょう。 1日（金）に雷雨やひょうを降らせた低気圧や上空の寒気は、関西から次第に離れていくでしょう。南から高気圧に覆われるようになり、穏やかな晴れの天気が戻りそうです。北部では未明まで雨の降る所がありますが、朝から各地で日ざしがたっぷりとなる見込みです。午後は薄雲が広がってきますが、日ざしを遮るものではなく、日中以降は天気の