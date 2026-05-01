公害の原点と呼ばれる「水俣病」。70年前の5月1日は水俣病が初めて公式に確認された日です。5月1日は犠牲者の慰霊式が水俣市で行われ、緒方キャスターは現地から中継でお伝えします。70年前、当時はまだ病名もないまま「原因不明の病」として公式に確認された水俣病。その後、多くの命が犠牲になりながら政治決着、裁判闘争と70年の歳月が流れました。水俣病の歴史を振り返ります。公害の原点と呼ばれる水俣病。初めて確認さ