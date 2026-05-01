川崎市で元交際相手からのストーカー被害を訴えていた女性が殺害された事件の発覚から1年です。被害者支援団体の代表は更生プログラムの大切さを訴えます。【映像】被害者支援団体「加害者が変わらない限りは解決しない」去年、岡崎彩咲陽さん（20）の遺体が見つかり、元交際相手の白井秀征被告（28）が殺人などの罪で起訴されました。神奈川県警本部長（当時）「被害者の女性やその親族からの相談などに対する不適切な対応に