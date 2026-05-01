◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―ＤｅＮＡ（１日・神宮）気がつけば、きれいなアーチは右翼席に届いていた。２回１死一塁。ヤクルト・岩田はカウント０―１からＤｅＮＡ・平良が投じた真ん中やや内よりの１２３キロスライダーをきれいにすくい上げた。今季１号２ランは２４年８月１４日の中日戦（神宮）以来約２年ぶりとなる通算２本目の本塁打。「次に繋ぐことだけ考えて打席に入りました。よく飛んでくれました」と自分でも驚