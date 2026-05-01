元ＳＫＥ４８でタレントの山内鈴蘭（３１）が１日、自身のＳＮＳで結婚を報告した。この日、インスタグラムに「【ご報告】応援して下さってる皆様へ」とコメントした山内は、左手の薬指に指輪を輝かせた笑顔のショットやゴルフ場でのツーショットと共に、直筆のコメントを画像で投稿。「私事ではございますが、この度、かねてよりお付き合いさせていただいている方と結婚する運びとなりました」と発表した。続いて「困難には寄