巨人の育成２年目・西川歩投手（１９）が４日のファームリーグ・ハヤテ戦（清水）で公式戦初先発することが１日、わかった。左腕は「今までやってきたことを変えずに、しっかりキャンプからやってきたことをやれば結果は出ると思う」と自然体で臨む構えだ。この日は２軍の全体練習に合流し、ブルペンでは力強い投球を披露。「キャッチャーに『人が変わったみたい』と言ってもらえた。去年から比べたら本当に良くなっている」と、