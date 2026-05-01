【モデルプレス＝2026/05/01】Aぇ! groupの正門良規が4月1日、自身のInstagramを更新。メンバー全員での韓国ロケのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】STARTOアイドル「わちゃわちゃ感最高」“変装なし”韓国街中ショット◆正門良規、メンバーとのオフショット公開正門は「韓国編ありがとうございました」とつづり、グループの冠番組「Aぇ! groupのQ＆Aぇ!」（フジテレビ／24時15分〜）にて4週にわたって放送された1