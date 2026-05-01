【モデルプレス＝2026/05/01】お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、4月30日放送のコンビでパーソナリティを務めるラジオ番組「ナインティナインのオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週木曜深夜1時〜）に出演。休養中のお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀について言及した。【写真】体調不良で休養の日村、ラジオ代役は？◆岡村隆史、食事会で日村勇紀の異変に気づくこの日、岡村は番組の冒頭で「皆さんも心配して