JR高松駅1日午後3時ごろ 強風の影響で計画運休していた快速マリンライナーが、午後7時10分高松発の列車から高松-児島間の運転を再開しました。 JR四国によると、午後7時47分には上下線で運転を再開したということです。 快速マリンライナーは1日、上りが午前11時40分高松発から午後6時40分高松発まで、下りは午後0時5分児島発から午後7時6分児島発までが計画運休していました。 JR四国のまとめでは、強風