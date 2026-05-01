東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。【5連休の天気】5月2日は、関東から西でよく晴れて、九州も青空が広がるでしょう。気温も上がり、各地で夏日となりそうです。3日になると、西から天気が下り坂となり、4日にかけて雨となりそうです。本州の太平洋側や四国、九州では雨量が増えて警報が発表される恐れもあります。旅先や移動する際は、最新の気象情報と交通情報を確認するよう