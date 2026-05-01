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欧州株英ＦＴ指数は引き続きマイナス圏推移、メーデーで大陸市場は休場 東京時間19:31現在 英ＦＴＳＥ100 10313.97（-64.85-0.62%） 独ＤＡＸ24292.38（休場） 仏ＣＡＣ40 8114.84（休場） スイスＳＭＩ 13136.27（休場） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:31現在 ダウ平均先物JUN 26月限49950.00（+115.00+0.23%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限