俳優の木村多江さんが自身のインスタグラムに、先日収穫したと思われるたけのこの手料理を複数投稿しています。 【写真を見る】【 木村多江 】「たけのこづくし」「自然の恵み」掘ったたけのこで手料理三昧フォロワー反応「癒やしの多江さま」「お腹空いてきました」木村さんは「たけのこづくし」「自然の恵みいただきました」とシンプルにテキストし、動画を投稿しました。 そこには、土鍋の蓋を開けると現れた炊き