都内でバイクの死亡事故が相次ぐなか、警視庁はきょう（1日）、東京・新橋でドライバーへの安全運転の呼びかけを行いました。警察官「こちらにお願いします。オーライ、オーライ」きょう、港区新橋で行われたのは、警視庁によるバイクのドライバーへの安全運転の呼びかけです。都内では、今年1月からきのう（4月30日）までにバイクの死亡事故が12件あり、このうち、先月は6件と相次いでいます。このため、警視庁は新橋の大通りを走