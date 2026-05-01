俳優の永田聖一朗（27）が1日、自身のXを更新。新たに事務所に所属したことを発表した。【写真】『仮面ライダーガッチャード』に出演した永田聖一朗【ご報告】と題した投稿で永田は「このたび、ホリプロデジタルエンターテインメントに所属することになりました」と報告。「これからも自分自身と芝居に真摯に向き合い、これまでの出会いや経験を大切にしながら精進してまいります」と決意をつづると「いつも応援してくださる皆