国際協力銀行（JBIC）は1日、日米関税合意に基づく対米投融資の第1弾となるガス火力発電といった3事業に対し、計約22億2100万ドル（約3400億円）を融資すると発表した。三菱UFJ銀行と三井住友銀行、みずほ銀行と協調して貸し出す。3メガバンクの融資には日本貿易保険（NEXI）の保証を付ける。第1弾の総事業は計360億ドル規模で、融資決定により本格的に始動する。内訳はガス火力発電が約18億8500万ドル、原油輸出の施設整備が3