◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月1日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園の巨人戦で毎日放送系の中継ゲストを務めた。近本が左手首の骨折で戦列を離れる中、ルーキーの岡城快生外野手（22）が3試合連続スタメン出場。前日4月30日のヤクルト戦では初の猛打賞でアピールしたが、この日は一転。ベテラン田中将の投球術に3打席連続で凡退した。岡田顧問は「巨人のしっかり調べてきてるよね。きのうのバッ