4月30日（木）に放送された『徹子の部屋』に、ちゃんみなが出演した。【映像】ちゃんみな、過去に受けた容姿への誹謗中傷に「心痛む瞬間でした」 黒柳徹子も憤慨「どうしてそんなこと…」固定観念に縛られない楽曲や演出で、若者を中心に圧倒的な支持を集めるちゃんみな。YouTubeでの楽曲総再生回数は10億回を超え、昨年末に初出場した『NHK紅白歌合戦』でのパフォーマンスも大きな話題を呼んだ。しかし、そんな華やかな活躍の裏に