B2東地区の岩手ビッグブルズは5月1日、選手契約情報を公開。3選手の退団を発表した。 今回退団が発表されたのは、6シーズンにわたり岩手でプレーした仁平拓海と、2シーズンプレーしたクレイ・マウンス、特別指定選手から在籍した中野友都の3選手。 北海道出身で現在31歳の仁平は191センチ92キロのスモールフォワード。日本大学から2016－17シーズンに群馬クレインサ