布施明が、ビルボードライブ横浜、東京公演を7月より開催する。 （関連：バイリンガルデュエット、なぜ増加？宇多田ヒカル、星野源、幾田りら……“社会の変化”を反映する音楽の未来） 本公演では、前回に引き続きアルバム『SOMETHING JAZZY』の世界観をさらに深化させる、濃密なジャズステージを披露する。チケットは、6月2日よりClub BBL会員／法人会員先行、同月9日より一般販売が開始となる。 （文＝リ