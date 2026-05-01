“リアル春麗”と話題のK-1ファイター木村萌那（25）は4月24日、Instagramを更新。ランニングマシンで楽しそうにトレーニングする様子を公開した。 【画像】女子バレー日本代表24歳美女のTシャツ姿に「キュン死してまうわ」「モデル顔負けの可愛さでヤバい」と反響続々 木村は、人気格闘ゲーム『ストリートファイター』の「春麗」に似たビジュアルから“リアル春麗”と呼ばれるK-1フ