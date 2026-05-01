【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Conton Candy。5月20日に発売するメジャーデビュー後初となるフルアルバム『すっぴん』より、新曲「OTAGAISAMA」を5月6日から先行配信する。 ■紬衣（Vo、Gu）が実体験をもとにした歌詞をつづった一曲 「OTAGAISAMA」は、ギターロックサウンドに乗せて、紬衣（Vo、Gu）が実体験をもとにした歌詞をつづった一曲。リリースに先駆けて公開されたライナー