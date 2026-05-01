【その他の画像・動画等を元記事で観る】 yamaが新曲「UPSIDE DOWN」のMV5月1日21時にプレミア公開する。 ■常識や価値観がひっくり返る瞬間を描いた楽曲 「UPSIDE DOWN」は、yamaが3月18日にリリースしたコンセプトEP『C.U.T』に収録されている楽曲で、yamaの「偽顔」をともに制作したプロデューサーMatt Cab、作詞家のTamami、そしてyamaにより制作。 「UPSIDE DOWN」という曲名は「天地逆転」の意味