○エムスリー [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の3.00％にあたる2000万株(金額で200億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月2日から27年4月30日まで。 ○アルインコ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の5.5％にあたる110万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月7日から27年4月27日まで。 ○三光産業 [東証Ｓ] 発行済み株式数の1.10％にあたる8万7399株の自