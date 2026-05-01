―10月最終営業日に入れ替え、スタンダード・グロース銘柄が新規採用へ― 日経平均株価は4月27日に初めて終値で6万円乗せを達成した。AI・半導体関連株の大幅な上昇が高い関心を集めるが、見逃せないのは東京証券取引所がコーポレートガバナンス（企業統治）改革を進め、「ROE上昇」や「脱PBR1倍割れ」に向けた動きが、市場全体を大きく押し上げたことだ。そんななか、東証の企業統治改革