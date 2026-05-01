男子テニスで一時代を築いた錦織圭（36）の引退発表を受け、ジュニア時代に若手育成プロジェクト「修造チャレンジ」で指導した松岡修造氏（58）が愛弟子をねぎらい、残る現役生活で有終の美を飾るツアー優勝に期待した。苦しい決断だったと思う。錦織選手の中には若手が出てこようが、時代が変わろうが、自分のテニスさえできればまだ十分に戦える手応えがあったはず。ここ数年もネットプレーを増やすなど引き出しが増えてプレ