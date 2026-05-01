ＭＬＢでは３０日（日本時間１日）に１１試合が行われ、全３０球団が３、４月の全日程を終了した。ア・リーグでは今季から米球界に移籍したルーキーの村上宗隆内野手（２６＝ホワイトソックス）がトップとなる１２本塁打を記録。移籍市場の目玉選手の一人でもあった大砲を巡り、昨オフから開幕前まで米メディアでは速球への対応力などが疑問視されてきた。しかし、ふたを開けてみれば球団タイ記録となる５試合連続アーチなどの