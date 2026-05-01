フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銅メダルの中井亜美（１８＝ＴＯＫＩＯインカラミ）は、大先輩の思いを受け継いでいく構えだ。勇志国際高に在学中の中井は１日、千葉県内で祝賀会に出席した。シニアデビューイヤーに挑んだ五輪では、いきなり日本フィギュア勢で最年少となる１７歳で銅メダルを獲得。イベント後の取材では、来季は五輪メダリストという立場で迎えるが「氷上で楽しむのは来季も続けていきたい。