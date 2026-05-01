マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年4月13日〜4月26日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。20代男性編1位『転生したらバーバリアンになった』(MIDNIGHT STUDIO(作画)・Team the JICK(脚色)・Jung Yoon-kang(原作)/LINEマンガ)○20代男性編1位は『転生したらバーバリアンになった』、第2位