自転車の“青切符制度”導入から1か月が経ちましたが、皆さん交通ルールを守っているのでしょうか。 【写真を見る】自転車の青切符導入から1か月 マナーは変わった？ 名古屋･栄で調査すると… 傘さし･ながら運転など“危険”な運転 4月から始まった青切符導入で、自転車のマナーはどう変わったのか。導入前の今年3月、名古屋・栄では「ながらスマホ」に「信号無視」、「両耳イヤホン」などの運転が見られまし