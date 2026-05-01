◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（１日・マツダスタジアム）広島が先制に成功した。３回、先頭・秋山が左前打で出塁。勝田の犠打、小園の二ゴロで２死三塁をつくると、４番・坂倉が中前適時打を放った。マツダでは２戦連続無得点中だったが、４月２１日・ヤクルト戦の４回以来、２５イニングぶりの得点となった。「打ったのはカットボール。（岡本）駿が頑張って投げているので、まずは先制することができてよかったです」と安