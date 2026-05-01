◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１日・甲子園）阪神が３回、満塁の好機から坂本誠志郎捕手の左前への２点適時打で５―２と３点差に迫った。巨人の先発・田中将に対し、２死から佐藤が右前安打で出塁。続く大山の打席の間に今季２個目となる盗塁を決めた。大山、小幡が連続で四球を選び満塁に。７番・坂本が三遊間を破った。