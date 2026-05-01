皆さんは、「自分が守っている」と思っていた相手に、実は守られていたと気づいた経験はありますか。余裕がなくなると、大人は「大丈夫なフリ」をしてしまうものです。そして、その変化にいちばん敏感なのは、いつも一番近くにいる存在かもしれません。今回は、筆者である私が2歳の子どもとの何気ない日常の中で気づかされた、忘れられない出来事をお話しします。 追い込まれていた私 私には、子どもが１人います。子どもが