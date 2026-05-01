メ～テレ（名古屋テレビ） 子どもがSNSで悩みを相談できる三重県の相談窓口で、3週間にわたって受け付けができない状態になっていたことがわかりました。 三重県は、県内に住む18歳未満の子どもが様々な悩みを相談できる、LINEを使った相談窓口「こどもほっとダイヤル」を開設しています。 県によりますと、この相談窓口を管理する事業者が、相談受付期間を誤って3月31日までと設定していたことから、4月1日から2