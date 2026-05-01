◆男子プロゴルフツアー中日クラウンズ第２日（１日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）第２ラウンドは午後６時６分に雷雲接近のためサスペンデットになり、５４人がホールアウトできなかった。２日午前６時４０分に再開予定。降雨によるコース整備に時間を要しスタート時間は１時間遅れ、第１組は午前８時１０分から競技を開始。同１１時３２分に降雨によるコースコンディション不良のため競技が一時中断