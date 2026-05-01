◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１日・甲子園）巨人・田中将大投手（３７）が３勝目を懸けて先発。５―０で迎えた３回に２点を失った。先頭・福島に左前安打を浴びるも、続く森下を遊ゴロ併殺打に仕留めて２死。リズムよくゼロで抑えたいところだったが、そこから佐藤に右前安打、大山、小幡に連続四球でたちまち満塁に。そこから７番・坂本に左前へ２点タイムリーを献上した。その後の熊谷は見逃し三振に封じたが、マウン