俳優の鈴木福(21)が4月29日、自身のインスタグラムを更新。「4/29(よいふくの日)ということで良い報告を…運転免許を取得しました！！」と普通免許の写真をアップ。「#限定解除じゃなくてちゃんとMTだよ」とハッシュタグを付けた。 【写真】「ビジュ良！！」な免許写真記された本名に驚く人も！ 免許証の写真と言えば、通常より失敗したものになりがち。だが「免許証の顔が綺麗に撮れてますね」「ぎゃー！カッコか