ロックバンド・エアロスミスのフロントマン、スティーヴン・タイラー(78)に対して起こされていた性的暴行訴訟の大半が裁判所によって棄却された。原告のジュリア・ミズリー氏は10代の頃に関係を持った際、「グルーミング」や「操作」を受けたと主張し、スティーヴンが回想録「スティーヴン・タイラー自伝」で自らを「ほとんど『10代の花嫁』だった」と記したことも、事実上の認めだと