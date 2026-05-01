◇パ・リーグロッテ―西武（2026年5月1日ZOZOマリン）左脇腹の違和感で出遅れていた西武の主砲・ネビンが復帰初戦で大暴れだ。この日1軍に復帰し、「4番・一塁」でスタメン出場。初回2死三塁での第1打席は内角直球を引っ張って左翼線に先制の適時二塁打。3回2死ではロッテ先発・広池のチェンジアップを捉え、今季1号ソロを左中間に運んだ。グラウンドは左翼から一塁方向に15メートルを超える強風。ネビンは「風が