元ＳＫＥ４８の山内鈴蘭（３１）が１日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。山内は左手の薬指に指輪をしている写真、直筆メッセージ、２ショット写真を投稿。メッセージでは「応援してくださっている皆様へ」と切り出し、「私事ではございますが、この度、かねてよりお付き合いさせていただいている方と結婚する運びとなりました」と報告した。さらに「困難には寄り添い、楽しい時には共有し、言葉にすることの大切さを
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